Golf | Ryder Cup 2021 | pronta la sfida Europa-Usa | le due squadre

Tutto pronto per la sfida tra Europa e Stati Uniti nella Ryder Cup 2021 di Golf. A Kohler, in Wisconsin (Usa), si svolgerà la 43esima edizione del torneo, in programma da venerdì 24 a domenica 26 settembre al Whistling Straits Golf Course. L'evento, slittato dal 2020 al 2021 causa Covid, precede il grande appuntamento di Roma tra due anni, prima volta in Italia. In America, la spedizione europea, capitanata da Padraig Harrington, punterà sull'esperienza, con tanti veterani tra i 12 in campo. Presenti anche tre debuttanti e il numero 1 al mondo, lo spagnolo Jon Rahm. La squadra a stelle e strisce, guidata da Steve Stricker, conta invece sei 'rookie' e otto tra i migliori dieci Golfisti del world ranking.

