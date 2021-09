Gli Europei, le Olimpiadi la pallavolo, il ciclismo: l’estate fantastica dello sport italiano (Di martedì 21 settembre 2021) Lo sport azzurro ha vissuto un’estate da sogno: da giugno a settembre gli azzurri hanno trasformato in vittorie quasi tutte le competizioni a cui hanno partecipato, spesso trionfando contro i padroni di casa. Prima gioia: gli Europei di calcio. La Nazionale del ct Roberto Mancini non parte coi favori del pronostico ma con un gioco entusiasmante arriva fino in finale, dove affronta e batte l’Inghilterra a Wembley. Tra luglio e agosto gli italiani assistono all’Olimpiade più vincente di sempre: arrivano 40 medaglie, di cui 10 ori. Le soddisfazioni più belle arrivano dall’atletica, dove l’Italia diventa regina della velocità nei 100 metri con Marcell Jacobs e nella staffetta 4×100. A settembre la pallavolo si riscatta dalla delusione olimpica e arriva un doppio titolo europeo: gli uomini vincono battendo la Slovenia, le azzurre vincono ... Leggi su udine20 (Di martedì 21 settembre 2021) Loazzurro ha vissuto un’estate da sogno: da giugno a settembre gli azzurri hanno trasformato in vittorie quasi tutte le competizioni a cui hanno partecipato, spesso trionfando contro i padroni di casa. Prima gioia: glidi calcio. La Nazionale del ct Roberto Mancini non parte coi favori del pronostico ma con un gioco entusiasmante arriva fino in finale, dove affronta e batte l’Inghilterra a Wembley. Tra luglio e agosto gli italiani assistono all’Olimpiade più vincente di sempre: arrivano 40 medaglie, di cui 10 ori. Le soddisfazioni più belle arrivano dall’atletica, dove l’Italia diventa regina della velocità nei 100 metri con Marcell Jacobs e nella staffetta 4×100. A settembre lasi riscatta dalla delusione olimpica e arriva un doppio titolo europeo: gli uomini vincono battendo la Slovenia, le azzurre vincono ...

