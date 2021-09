Gli esperti | Con Ai verso medicina sempre più preventiva e personalizzata

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. (Adnkronos Salute) - La tecnologia può migliorare il percorso di cura del paziente cronico. L'intelligenza artificiale (Ai), la diagnostica per immagini, il teleconsulto e il tele-monitoraggio stanno cambiando lache, grazie a piattaforme digitali come OPeNet - utilizzata da circa 600 medici digenerale - diventapiù. E la tecnologia che aiuta il medico a intercettare il paziente a rischio di una patologia è stata protagonista del sesto Talk di Alleati per la Salute, il portale dedicato all'informazione medico-scientifica realizzato da Novartis. 'Tecnologia: ponte tra medico e paziente' il titolo del dibattito, al quale hanno partecipato Daniela Scaramuccia, responsabile del settore pubblico e sanità per Ibm Global Business Services in ...