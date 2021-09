Gli agenti cowboy e lo psicodramma della sinistra: “Biden è razzista” (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set – Polizia di frontiera statunitense, a cavallo, che sembra frustrare migranti al confine con il Messico. agenti cowboy che neppure nei peggiori western. Sono immagini brutali quelle diffuse dalla stampa americana e che hanno sollevato un notevole polverone. Immediato sdegno per un trattamento barbaro di fronte a più di diecimila persone provenienti per lo più da Haiti e che intendono entrare clandestinamente negli Stati Uniti. Di qui la reazione immediata: ma cosa fa il fulgido presidente Joe Biden, è razzista come il predecessore Donald Trump? Non può essere, suvvia. La sinistra alla scoperta degli Stati Uniti Eppur l’abbiamo invocato, incensato, osannato. Su di lui abbiamo riposto tutte le nostre speranze di un cambiamento, che poi – ma non staremo mica a guardare il capello – non era ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set – Polizia di frontiera statunitense, a cavallo, che sembra frustrare migranti al confine con il Messico.che neppure nei peggiori western. Sono immagini brutali quelle diffuse dalla stampa americana e che hanno sollevato un notevole polverone. Immediato sdegno per un trattamento barbaro di fronte a più di diecimila persone provenienti per lo più da Haiti e che intendono entrare clandestinamente negli Stati Uniti. Di qui la reazione immediata: ma cosa fa il fulgido presidente Joe, ècome il predecessore Donald Trump? Non può essere, suvvia. Laalla scoperta degli Stati Uniti Eppur l’abbiamo invocato, incensato, osannato. Su di lui abbiamo riposto tutte le nostre speranze di un cambiamento, che poi – ma non staremo mica a guardare il capello – non era ...

