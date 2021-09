"Gli accoltellatori di Marino nelle liste per Gualtieri", Raggi allontana l'asse Pd-M5s (Di martedì 21 settembre 2021) AGI - L'ironia di Carlo Calenda, l'ottimismo di Roberto Gualtieri, la verve polemica di Virginia Raggi. I duellanti hanno scelto le armi con cui presentarsi al nuovo confronto - ancora senza Enrico Michetti - sul futuro di Roma. Il terreno prescelto è quello del Palladium, storico teatro della Capitale nel popolare quartiere di Garbatella. Ad arbitrare è il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari. Un lavoro tutto sommato facile, il suo, visto che di scintille se ne sono viste poche. L'unica impennata è stata quella di Raggi. La sindaca rinfaccia a Gualtieri di aver chiesto scusa a Marino per la 'defenestrazione' da parte del Pd romano, salvo poi ricandidare gli "accoltellatori" dell'ex sindaco dem nelle sue liste. Un attacco innescato dalla domanda ... Leggi su agi (Di martedì 21 settembre 2021) AGI - L'ironia di Carlo Calenda, l'ottimismo di Roberto, la verve polemica di Virginia. I duellanti hanno scelto le armi con cui presentarsi al nuovo confronto - ancora senza Enrico Michetti - sul futuro di Roma. Il terreno prescelto è quello del Palladium, storico teatro della Capitale nel popolare quartiere di Garbatella. Ad arbitrare è il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari. Un lavoro tutto sommato facile, il suo, visto che di scintille se ne sono viste poche. L'unica impennata è stata quella di. La sindaca rinfaccia adi aver chiesto scusa aper la 'defenestrazione' da parte del Pd romano, salvo poi ricandidare gli "" dell'ex sindaco demsue. Un attacco innescato dalla domanda ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli accoltellatori Sul palco per il confronto diretto: Michetti non va - E poi ci sono in lista gli accoltellatori di Marino. Gualtieri ha già una pistola alla tempia '. Sommersi dai rifiuti Roberto Gualtieri ha risposto a tono alle accuse lanciate al centrosinistra da ...

Comunali: Roma; appello al voto dei candidati sindaco ... sarebbe il Pd romano, e rispondendo ad una domanda ha quindi sottolineato: "Nelle liste di Gualtieri troviamo ancora gli stessi nomi, dentro ci sono i famosi accoltellatori di Marino. O le scuse a ...

