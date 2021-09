Gkn | sindacati non si presentano a incontro convocato da azienda

(Di martedì 21 settembre 2021) «Siamo disponibili al confronto, ma in sede istituzionale, e chiediamo che sia il ministero dello Sviluppo economico a convocare gli incontri», fa sapere la Fiom-Cgil di Firenze, L'articolo proviene da Firenze Post.

EnricoLetta : Avevano ragione i lavoratori, avevano ragione i sindacati e avevamo ragione noi ad accusare la #GKN di aver violato… - fattoquotidiano : Gkn, revocata l'apertura dei licenziamenti collettivi. Il tribunale dà ragione ai sindacati: "Azienda ha violato lo… - fattoquotidiano : Gkn, revocata l'apertura dei licenziamenti collettivi. Tribunale: "Statuto dei lavoratori violato. Sindacati tenuti… - ANNAQuercia : LA LEGA IL PARTITO DEGLI IMPRENDITORI FASCISTI Sindacati disertano incontro 'Giorgetti convochi le parti'

Bene la sentenza del Tribunale del Lavoro di Firenze sul caso. Difendere l'economia reale e il lavoro, combattere le delocalizzazioni selvagge delle multinazionali e impedire che casi simili si ...9, prima parte, del contratto collettivo nazionale, nonché al confronto menzionato nell'accordo aziendale del 9 luglio 2020: ossia, secondo quanto ha dichiarato, ciò che ha ordinato il Tribunale ...«Siamo disponibili al confronto, ma in sede istituzionale, e chiediamo che sia il ministero dello Sviluppo economico a convocare gli incontri», fa sapere la Fiom-Cgil di Firenze, gkn-sindacati-non-si- ...Campi Bisenzio (Firenze), 21 settembre 2021 - Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil e la Rsu della Gkn di Campi Bisenzio non si presenteranno all'incontro convocato per oggi a Firenze alle ore 17 dall'azienda ...