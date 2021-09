Gkn | dopo la sentenza sui licenziamenti palla al governo

(Di martedì 21 settembre 2021) La decisione del giudice del lavoro di Firenze che ha annullato la procedura di licenziamento collettivo dei 422 dipendenti dello stabilimento della Gkn di Campi Bisenzio, accogliendo parzialmente il ricorso della Fiom Cgil – che aveva evidenziato il mancato rispetto delle procedure di consultazione previste dalla legge 223/1991 – ha indotto l’azienda, riservatasi comunque il ricorso contro tale, a ritirare i, confermando però con assoluta chiarezza la chiusura del sito. In sostanza, il Tribunale ha contestato alla società il mancato rispetto nella vicenda di una precisa procedura di consultazione con il sindacato, privato della facoltà di interloquire sul processo decisionale dell’azienda – facoltà riconosciuta e codificata in una legge dello Stato italiano dal 1991 e da allora rispettata in tante crisi da tutte le parti che vi ...

La sera della vittoria per i lavoratori della, fuochi d'artificio, canti e balli con Pelù, Massini e il sindaco Fossi. Ma la battaglia sarà lunga e l'azienda ha annunciato che impugnerà la sentenza del tribunale di Firenze di Andrea Marottala sentenza, dà corso alla revoca dei 422 licenziamenti dei lavoratori del sito di Campi di Bisenzio ma "senza che questo possa considerarsi acquiescenza" e con la più ampia "riserva di ...Perché si parla molto della vertenza Gkn? Chi è coinvolto e quale significato ricopre? Cerchiamo di spiegare in maniera semplice di cosa si tratta."L'azienda ci ha convocato per un incontro oggi alle 17. Come Fiom, insieme alla RSU, abbiamo dato disponibilità alla consultazione, come previsto dal contratto nazionale. Il luogo del confronto con G ...