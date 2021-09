Giulia Salemi blocca e incanta il traffico: vestito con scollatura vertiginosa (Di martedì 21 settembre 2021) Giulia Salemi è così bella che quando passa per strada il traffico si blocca: il vestito nel nuovo post è mozzafiato e sfoggia una scollatura da urlo Una nuova avventura… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 21 settembre 2021)è così bella che quando passa per strada ilsi: ilnel nuovo post è mozzafiato e sfoggia unada urlo Una nuova avventura… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Advertising

MediasetPlay : Una nuova puntata di #GFVIPPARTY sta per arrivare! Stasera dalle 20:45 in diretta streaming su Mediaset Infinity, a… - GrandeFratello : CI SIAMO! La terza puntata di #GFVIP Party è LIVE in streaming su Mediaset Infinity! Giulia Salemi e Gaia Zorzi son… - MediasetPlay : Giulia Salemi si sta preparando. Ma non sa ancora cosa sta per succederle! ?? #ScherziaParte - BabiC2020 : RT @maicnagioia: Il commento era “Federico in lutto dopo aver saputo che è fidanzata” ?? Giulia Salemi che ride sul palo che ha preso il c… - Giorgia50941122 : RT @headandthoughts: Il mio cuore si chiama Giulia Salemi lei ???? #giuliasalemi x #buddyfit #prelemi -