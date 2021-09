Giulia e Sangiovanni si allontanano dai social e lei spiega il perchè (Di martedì 21 settembre 2021) Giulia Stabile ed il fidanzato Sangiovanni hanno preso una decisione piuttosto drastica. I due piccioncini effettivamente sembra che non si siano più mostrati insieme sui social network e non si tratta di un caso, ma di una scelta che entrambi hanno fatto per il loro bene. Ma per quale motivo i due hanno deciso ciò? Giulia Stabile Sangiovanni, la drastica decisione sui social Giulia Stabile e Sangiovanni stanno insieme ormai da diversi mesi, dopo che il loro amore è nato all’interno della scuola più ambita d’Italia, ovvero il programma Amici di Maria De Filippi. Da quando i due hanno lasciato la casa, hanno continuato questa storia d’amore che è tanto piaciuta e ha appassionato migliaia di fan. Quest’ultimi sono proprio preoccupati perché in ... Leggi su baritalianews (Di martedì 21 settembre 2021)Stabile ed il fidanzatohanno preso una decisione piuttosto drastica. I due piccioncini effettivamente sembra che non si siano più mostrati insieme suinetwork e non si tratta di un caso, ma di una scelta che entrambi hanno fatto per il loro bene. Ma per quale motivo i due hanno deciso ciò?Stabile, la drastica decisione suiStabile estanno insieme ormai da diversi mesi, dopo che il loro amore è nato all’interno della scuola più ambita d’Italia, ovvero il programma Amici di Maria De Filippi. Da quando i due hanno lasciato la casa, hanno continuato questa storia d’amore che è tanto piaciuta e ha appassionato migliaia di fan. Quest’ultimi sono proprio preoccupati perché in ...

