Giulia De Lellis, il retroscena sulla sorella che nessuno sospettava (Di martedì 21 settembre 2021) Sapevate che Giulia De Lellis ha una sorella maggiore ed un fratello più piccolo? Ma tra lei e la sorella c'è un dettaglio, un particolare che nessuno avrebbe mai sospettato. Giulia De Lellis-AltranotiziaGiulia De Lellis, come sappiamo e come abbiamo detto appena adesso, ha una sorella maggiore di nome Veronica. Con lei ha un bellissimo rapporto, sono molto complici, unite, ci sono sempre l'una per l'altra e si supportano a vicenda. Come del resto dimostrano le foto sui social, sono amiche e sorelle, e anche se hanno qualche anno di differenza, questo non conta. La nota influencer ama poi alla follia le nipoti, Matilde e Penelope. Con loro gioca, si diverte e le riempe di affetto e di amore. Insomma è proprio ...

