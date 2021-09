Giudice Sportivo, 10mila euro di multa all’Udinese per cori discriminatori contro il Napoli (Di martedì 21 settembre 2021) Dopo la fine della quarta giornata di Serie A sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo: i dettagli Dopo la fine della quarta giornata di Serie A sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo. multa per l’Udinese in seguito ai cori discriminatori uditi ieri durante la sfida tra bianconeri e Napoli: “Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”. Il Giudice Sportivo inoltre ha fermato per un turno il laterale destro del Cagliari Gabriele Zappa, il quale ha ricevuto una doppia ammonizione, con conseguente rosso, durante la sfida di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 settembre 2021) Dopo la fine della quarta giornata di Serie A sono arrivate le decisioni del: i dettagli Dopo la fine della quarta giornata di Serie A sono arrivate le decisioni delper l’Udinese in seguito aiuditi ieri durante la sfida tra bianconeri e: “Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonatoinsultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”. Ilinoltre ha fermato per un turno il laterale destro del Cagliari Gabriele Zappa, il quale ha ricevuto una doppia ammonizione, con conseguente rosso, durante la sfida di ...

Ultime Notizie dalla rete : Giudice Sportivo Cori offensivi contro Napoli, 10 mila euro di multa all'Udinese ROMA - Un solo squalificato in serie A dopo le partite della 4/a giornata. Il giudice sportivo , Gerardo Mastrandrea ha fermato per una giornata il giocatore del Cagliari , Gabriele Zappa , espulso per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un ...

Squalificati Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo per la 5giornata Nessun altro giocatore è stato fermato dal giudice sportivo, ma da segnalare c'è l'entrata in diffida di Daan Heymans del Venezia, arrivato alla quarta ammonizione in quattro giornate. Prima ...

Il Giudice Sportivo multa l’Udinese per i cori offensivi contro i napoletani Sport Fanpage Primavera 1 e 2: ecco tutte le decisioni del Giudice Sportivo Il Giudice Sportivo si è espresso in seguito all'ultimo turno di gare di Primavera 1 e 2. Nel massimo campionato giovanile quattro giornate per Dainelli della Fiorentina e tre per Chibozo della Juvent ...

Cori vergognosi contro Napoli, arriva la sentenza del Giudice Sportivo Cori discriminatori verso la città di Napoli si sono sentiti ieri durante la partita giocata dagli azzurri di Luciano Spalletti alla Dacia Arena di Udine.

