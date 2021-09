Giro di Lombardia 2021 | il percorso della 115esima edizione Partenza sabato 8 ottobre

(Di martedì 21 settembre 2021) Da Como a Bergamo (239 km), ildisi prepara alla, in programma. Per la prima volta, in quattro anni, sarà la città lariana a dare il via alla 115°...

Danze62010759 : @roby85409669 @GIORGIOMALAVOL1 Varie farmacie almeno in Lombardia su stanno muovendo con abbonamenti e flessibilità oraria. Cercate in giro - lucianoluki47 : Sette ascese da Como a Bergamo: ecco il 115° Giro di Lombardia - bicitv : Filippo Ganna il predestinato, nel 2016 fu tra i protagonisti del Piccolo Giro di Lombardia ad Oggiono - BelliTiziano : RT @Norma_Gimondi: Alla presentazione del Giro di Lombardia 2021: tante salite note a noi bergamaschi! Dopo il Ghisallo il gruppo affronter… - stefanozana : RT @Norma_Gimondi: Alla presentazione del Giro di Lombardia 2021: tante salite note a noi bergamaschi! Dopo il Ghisallo il gruppo affronter… -

Da Como a Bergamo (239 km), ildi2021 si prepara alla partenza, in programma sabato 9 ottobre . Per la prima volta, in quattro anni, sarà la città lariana a dare il via alla 115°edizione del, mentre a Bergamo ...
Sabato 9 ottobre da Como a Bergamo (km 239) si svolgerà l'ultima classica Monumento della stagione. Nell'elenco degli iscritti risultano ...
Da Como a Bergamo (239 km), il giro di Lombardia 2021 si prepara alla partenza, in programma sabato 9 ottobre. Per la prima volta, in quattro anni, sarà la città lariana a dare il via alla 115°edizion ...