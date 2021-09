Giornata mondiale dell'Alzheimer, Daniela Poggi: "Che dolore cantare la nanna a tua madre" (Di martedì 21 settembre 2021) L'attrice, che per dieci anni ha accudito la mamma malata, ha vinto con il suo racconto 'Il Mondo di rosa' il premio letterario 'La nonna sul pianeta blu', organizzato dalla onlus De Banfield di Trieste Leggi su repubblica (Di martedì 21 settembre 2021) L'attrice, che per dieci anni ha accudito la mamma malata, ha vinto con il suo racconto 'Il Mondo di rosa' il premio letterario 'La nonna sul pianeta blu', organizzato dalla onlus De Banfield di Trieste

Advertising

MinisteroSalute : Oggi è la Giornata Mondiale dell’Alzheimer, la più comune forma di demenza negli anziani. Colpisce circa 600mila p… - Am_Parente : In occasione della Giornata Mondiale l'auspicio è che i vari progetti che verranno fatti con i soldi del Pnrr riesc… - AIRC_it : Oggi è la Giornata Mondiale della consapevolezza sul linfoma, il più frequente #tumore del sangue che prende origin… - EasyofficeBO : Accordo Regione-Atenei: in Emilia-Romagna 38 studenti e ricercatori dall’Afghanistan L'intesa, nella Giornata mondi… - ReteGenova : Giornata Mondiale del Migrante e Rifugiato in Cattedrale -