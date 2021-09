Giornata della Pace, Save the Children: “Più di 400 milioni i bambini nelle zone di conflitto schiacciati da fame e violenze” (Di martedì 21 settembre 2021) Infanzia e Adolescenza – A 40 anni dall’istituzione della Giornata Internazionale della Pace nel 1981, più di 400 milioni di bambine e bambini nel mondo vivono ancora in aree di conflitto, spesso dopo essere sfollati e aver perso tutto, o aver visto uccidere i genitori, i familiari o gli amici. Sono bambini che in alcuni casi non hanno mai conosciuto la Pace, che hanno paura di essere uccisi o vengono arruolati per uccidere a loro volta, sono spesso costretti alla fame, a lavorare o a subire matrimoni precoci, in 1 caso su 6 sono esposti al rischio reale di violenze sessuali. Tutto questo mentre, anche quest’anno, le scuole sono state bombardate o utilizzate per scopi militari o come rifugi, e ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 settembre 2021) Infanzia e Adolescenza – A 40 anni dall’istituzioneInternazionalenel 1981, più di 400di bambine enel mondo vivono ancora in aree di, spesso dopo essere sfollati e aver perso tutto, o aver visto uccidere i genitori, i familiari o gli amici. Sonoche in alcuni casi non hanno mai conosciuto la, che hanno paura di essere uccisi o vengono arruolati per uccidere a loro volta, sono spesso costretti alla, a lavorare o a subire matrimoni precoci, in 1 caso su 6 sono esposti al rischio reale disessuali. Tutto questo mentre, anche quest’anno, le scuole sono state bombardate o utilizzate per scopi militari o come rifugi, e ...

