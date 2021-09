Genny Terremoto | chi è il killer pentito | la sua storia a Buoni o cattivi

Leggi su ck12

(Di martedì 21 settembre 2021)è collaboratore di giustizia ma punta il dito contro lo Stato che abbandona i pentiti: monito alle giovani leve della camorra Gennaro Panzuto (screen video Il Riformista)Anni da affiliato con la camorra a fare danni tanto che è stato soprannominato. Gennaro ha 46 anni, il vero cognome è Panzuto, e dal 2007 ha rotto con quella vita precedente dentro il clan Piccirillo. In quell’anno fu arrestato in Inghilterra e dopo qualche mese è passato dall’altra parte, con lo Stato, svelando i segreti del clan che faceva parte dell’alleanza di Secondigliano che conoscono, anche se in modo romanzata, i fan di Gomorra. Gennaro ora si rivolge proprio a quei ragazzini che vogliono essere come i personaggi della famosissima serie televisiva. Lui ora vive a Napoli, con il rischio di essere ucciso per quello che ...