Gb: Johnson ammette esplicitamente a tv Usa di avere 6 figli (Di martedì 21 settembre 2021) Il primo ministro britannico Boris Johnson - noto per la vita personale tumultuosa, segnata da tre matrimoni e da un numero imprecisato di relazioni - ha ammesso oggi in un'intervista concessa alla tv ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 settembre 2021) Il primo ministro britannico Boris- noto per la vita personale tumultuosa, segnata da tre matrimoni e da un numero imprecisato di relazioni - ha ammesso oggi in un'intervista concessa alla tv ...

Advertising

HuffPostItalia : Johnson ammette di avere 6 figli. Non lo aveva mai detto esplicitamente - StefaniaFalone : RT @ilmessaggeroit: #boris johnson aspetta il settimo figlio, e in tv ammette: «Cambio un sacco di pannolini» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #boris johnson aspetta il settimo figlio, e in tv ammette: «Cambio un sacco di pannolini» - NoiNotizie : RT @ilmessaggeroit: #boris johnson aspetta il settimo figlio, e in tv ammette: «Cambio un sacco di pannolini» - ilmessaggeroit : #boris johnson aspetta il settimo figlio, e in tv ammette: «Cambio un sacco di pannolini» -