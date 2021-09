Frena la ripresa globale ma per l’Italia è crescita record. Secondo l’Ocse la variante Delta ha avuto uno scarso impatto nei Paesi, come il nostro, dove la percentuale di vaccinati è alta (Di martedì 21 settembre 2021) Rallenta la ripresa globale ma per l’Italia crescita record. Lo scrive l’Ocse nell’ultimo Economic Outlook, spiegando che la variante Delta ha avuto scarso impatto nei Paesi, come il nostro, con una percentuale alta di vaccinati. L’inflazione è destinata a scendere gradualmente ma “i rischi a breve sono in rialzo”. Niente di preoccupante al momento, in quanto si tratta di un rimbalzo provocato dai colli dei bottiglia dell’offerta dopo le chiusure imposte dal Covid. Per esempio il boom delle auto usate considerando lo stop alla produzione imposto dalla penuria di chip. Quello che salta ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 settembre 2021) Rallenta lama per. Lo scrivenell’ultimo Economic Outlook, spiegando che lahaneiil, con unadi. L’inflazione è destinata a scendere gradualmente ma “i rischi a breve sono in rialzo”. Niente di preoccupante al momento, in quanto si tratta di un rimbalzo provocato dai colli dei bottiglia dell’offerta dopo le chiusure imposte dal Covid. Per esempio il boom delle auto usate considerando lo stop alla produzione imposto dalla penuria di chip. Quello che s...

