Frangia | mullet | bob | le tendenze dominanti della stagione autunnale

(Di martedì 21 settembre 2021) Life&People.it Quali sono lecapelli 2021 per l’autunno alle porte? Dal mood libero e selvaggio delle summer vibes, ci dirigiamo verso le piu? fredde temperature autunnali, con tagli piu? definiti e nuance piu? neutre. Tagli per lo piu? voluminosi che vanno a ripristinare la brillantezza e la forza del capello, reduceestiva in cui, si sa, e? messo a dura prova. Secondo gli esperti dell’hairstyling, questo autunno, le scalature in stile anni ‘70 rappresentano la linea direttrice dei tagli di tendenza Il gusto seventies, rivisitato in chiave moderna, si rifa? ad un’epoca in cui, tra le icone di stile, regnano Jane Birkin, Farrah Fawcett e Debbie Harry. Ad esempio, il wolf cut e? il taglio di capelli, recentemente ritornato in voga, che sta facendo impazzire il mondo del beauty. Gia? numerose celebrita? ...