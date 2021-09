Francesca Donato lascia la Lega e tira aria di scissione

(Di martedì 21 settembre 2021) Parla già da ex e cerca una nuova “maglia” politica da indossare. Dopo la ribalta mediatica che ha fatto indispettire anche i vertici del partito,ha deciso dire la. L’eurodeputata, Presidente del Movimento Eurexit, ha comunicato la propria decisione di dire addio al Carroccio attraverso le pagine de La Repubblica. Troppo distanti le sue posizioni (su Green Pass e vaccini) rispetto alla linea forte e maggioritche fa parte del governo e delle istituzioni. Ma la mossa della tanto discussa (ormai) ex leghista potrebbe dare il via a una vera e propriainterna. Con Salvini inerme a osservare.dice addio allae apre allanel partito di ...

L'addio di Francesca Donato alla Lega scatena i timori di scissione tra l'ala di lotta e quella di governo del Carroccio. Timori che finiscono nei messaggi Whatsapp scambiati tra l'europarlamentare e gli altri ... Chi è Francesca Donato, nata ad Ancona da famiglia veneta, è laureata in giurisprudenza e moglie dell'imprenditore siciliano Angelo Onorato (da cui riprende il nickname su Twitter).