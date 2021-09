Formula 1, Verstappen: “A Monza incidente di gara. Penalità? Dobbiamo solo lavorarci sopra” (Di martedì 21 settembre 2021) Il pilota della Red Bull, Max Verstappen, nella settimana che porta al Gran Premio di Sochi 2021 di Formula 1, è tornato a parlare dell’incidente di Monza con Lewis Hamilton: “Si può riflettere su tutto ma è importante guardare avanti e continuare a spingere. Credo ancora che sia stato un incidente di gara, ma ci è stata data una Penalità di tre posizioni in griglia e ora Dobbiamo solo lavorarci sopra. La gara di Monza sicuramente non è stata la nostra giornata per molte ragioni, ma ora ho solo intenzione di guardare avanti a Sochi. È stato fantastico finire secondo l’anno scorso, soprattutto perché non è mai stata una buona pista per ... Leggi su sportface (Di martedì 21 settembre 2021) Il pilota della Red Bull, Max, nella settimana che porta al Gran Premio di Sochi 2021 di1, è tornato a parlare dell’dicon Lewis Hamilton: “Si può riflettere su tutto ma è importante guardare avanti e continuare a spingere. Credo ancora che sia stato undi, ma ci è stata data unadi tre posizioni in griglia e ora. Ladisicuramente non è stata la nostra giornata per molte ragioni, ma ora hointenzione di guardare avanti a Sochi. È stato fantastico finire secondo l’anno scorso,ttutto perché non è mai stata una buona pista per ...

