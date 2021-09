Fiumicino | recuperato il peschereccio Maria | svelato il giallo dell’affondamento

(Di martedì 21 settembre 2021)– Si sono concluse le operazioni di ripristino del galleggiamento del, affondato nelle scorse ore nel Porto Canale di(leggi qui). Le verifiche effettuate all’interno dell’unità e all’esterno dello scafo, fanno sapere dalla Capitaneria di Porto di Roma-, “hanno accertato la presenza di una falla delle dimensioni di circa 20 centimetri sotto la linea di galleggiamento“. “Nessuna traccia di danni è stata accertata all’interno del locale macchine“, spiegano i militari della Guardia Costiera precisando che “dal quadro complessivo emerge come causa plausibile l’ipotesi di un evento accidentale legato ad un urto in banchina“. “La ditta specializzata in operazioni subacquee – concludono dal Comando di viale Traiano – ha effettuato una chiusura temporanea della ...

In piena notte un peschereccio della flotta di Fiumicino, il 'Maria', ha iniziato a imbarcare acqua ed è affondato nel canale del porto ...Sono in corso nel porto-canale di Fiumicino le operazioni di recupero di un peschereccio colato a picco nel cuore della notte. Si tratta del "Maria", di 85 tonnellate, che fa parte ...