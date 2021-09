Fisco: Fratoianni, 'patrimoniale? Gli italiani non sono tutti uguali' (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. (Adnkronos) - “Questo è un Paese in cui la discussione sul Fisco è impraticabile. Ogni volta che se ne discute la media della politica italiana sa dire solo una cosa: che le tasse vanno abbassate, che le tasse vanno tolte. Come se la pressione fosse uguale per tutti e come se i cittadini e le cittadine fossero tutti uguali". Lo dice il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni in un intervista a Fanpage. “Draghi recentemente, commentando la nostra proposta di patrimoniale e la riforma del Fisco, - prosegue l'esponente dell'opposizione di sinistra - ha detto 'non è il momento di chiedere agli italiani, ma è il momento di dare'. L'imbroglio di questa frase sta nella parola 'italiani', perché non siamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. (Adnkronos) - “Questo è un Paese in cui la discussione sulè impraticabile. Ogni volta che se ne discute la media della politica italiana sa dire solo una cosa: che le tasse vanno abbassate, che le tasse vanno tolte. Come se la pressione fosse uguale pere come se i cittadini e le cittadine fossero". Lo dice il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicolain un intervista a Fanpage. “Draghi recentemente, commentando la nostra proposta die la riforma del, - prosegue l'esponente dell'opposizione di sinistra - ha detto 'non è il momento di chiedere agli, ma è il momento di dare'. L'imbroglio di questa frase sta nella parola '', perché non siamo ...

