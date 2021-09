Fiorentina | Vlahovic | «Sempre grazie a Prandelli e Ribery»

Leggi su firenzepost

(Di martedì 21 settembre 2021) In un'intervista a Dazn, Dusansi è aperto: ringraziandoper la sua crescita esponenziale. Ecco le sue parole: «Le offerte estive? Ragiono con il cuore, non con il cervello. E ringrazioche mi ha tolto dalla melma. Non mi reputo un tipo arrogante ma quando gioco non conosco né madre né padre. Per me il campo è vita o morte, è importante credere in se stessi» L'articolo proviene da Firenze Post.