Fiorentina - Inter Live 1 - 2 | il colpo di testa di Dzeko ribalta il risultato

(Di martedì 21 settembre 2021) Cronaca: Al 24'in vantaggio: Nico Gonzalez sfugge sulla sinistra a Skriniar e appena entrato in area serve l'altro esterno Sottil, che deve solo spingere in porta. Proteste dell'sia ...

Inter : ?? | CONVOCATI #FiorentinaInter, ecco i nerazzurri a disposizione di Simone Inzaghi ?? - Inter : ?? | GOL FIORENTINA Sottil porta in vantaggio i padroni di casa #FiorentinaInter 1?-0? - FBiasin : #FiorentinaInter, primo tempo: #Italiano è proprio bravo, la #Fiorentina merita il vantaggio, #Inter male, arbitro peggio. - RoumsEnBrrr : RT @InterMilanFRA: 88’ GOOOAAAALLL PERISIC ???? Fiorentina 1-3 Inter - AnalisisCalcio : GOOOOL DEL INTER, GOOOL DE PERISIC, GRAN PASE DE GAGLIARDINI A PERISIC. Fiorentina 1-3 Inter. -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Inter

Sarà destino o solo fortuna, certo che Simone Inzaghi ha rischiato tanto nel secondo tempo di. I nerazzurri erano sotto di un gol, quello di Sottil , a segno al 23' del primo tempo. Nella ripresa, per dare una scossa ai suoi, ancora alla ricerca del pareggio al 50', il ...... moviola e cronaca live Allo stadio 'Franchi',si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi...Se lo sono chiesti tutti. Ma perché è uscito Barella? Il giocatore aveva già avuto un problemino alla coscia nel primo tempo ma aveva chiesto ad Inzaghi di rimanere in campo. L'allenatore dell'Inter h ...Nell’anticipo serale della quinta giornata di Serie A, si affrontano al Franchi la Fiorentina di Italiano e l’Inter di Inzaghi. Una bella partita dal sapore di alta classifica.