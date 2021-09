Fiorentina-Inter, le formazioni ufficiali (Di martedì 21 settembre 2021) Fiorentina-Inter è il match clou di questa quinta giornata di Serie A. Ecco le scelte ufficiali di Italiano e Inzaghi: Fiorentina:(4-3-3): Dragowski, Benassi, Milenkovic, Nastasic, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Sottil, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi FOTO: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 21 settembre 2021)è il match clou di questa quinta giornata di Serie A. Ecco le sceltedi Italiano e Inzaghi::(4-3-3): Dragowski, Benassi, Milenkovic, Nastasic, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Sottil, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

