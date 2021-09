Fiorentina-Inter (21 settembre ore 20:45): formazioni, convocati, quote, pronostici, nerazzurri senza Correa e Vidal (Di martedì 21 settembre 2021) Sabato a metà pomeriggio la Fiorentina era in testa alla classifica grazie alla vittoria sul campo del Genoa, la terza consecutiva in campionato, e anche se ovviamente l’effetto era provocato dall’avere giocato la seconda gara della giornata si tratta del migliore inizio di campionato nell’era Commisso. Per i viola arriva un test particolarmente significativo contro InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 21 settembre 2021) Sabato a metà pomeriggio laera in testa alla classifica grazie alla vittoria sul campo del Genoa, la terza consecutiva in campionato, e anche se ovviamente l’effetto era provocato dall’avere giocato la seconda gara della giornata si tratta del migliore inizio di campionato nell’era Commisso. Per i viola arriva un test particolarmente significativo contro InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

sportface2016 : +++#Fiorentina, #Commisso: 'Noi senza debiti, squadre come #Juventus e #Inter non sono in regola ma non hanno penal… - Inter : ?? | CONVOCATI #FiorentinaInter, ecco i nerazzurri a disposizione di Simone Inzaghi ?? - ZZiliani : In attesa del #Napoli domani a #Udine (vincendo andrebbe in fuga), #Inter e #Milan dividono la vetta: più pesanti i… - fcin1908it : Fiorentina-Inter, Inzaghi ha le idee chiare: niente calcoli per il tecnico - news24_inter : Il piano di #Inzaghi ???? -