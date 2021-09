Fiorentina-Inter 1-3, le pagelle: prova di forza dei nerazzurri, tris in rimonta [FOTO] (Di martedì 21 settembre 2021) Avvio strepitoso della Fiorentina, poi l’Inter ha messo in mostra le qualità di una squadra veramente completa. Emozioni nell’anticipo serale della quinta giornata del campionato di Serie A, si gioca il turno infrasettimanale. Inizio di partita super della squadra di Italiano che va vicina al gol in almeno due occasioni, strepitoso il portiere Handanovic. Il gol è nell’aria e arriva al 23?: grandissima azione di Nico Gonzalez, non sbaglia Sottil. Nella ripresa la compagine di Simone Inzaghi mette le cose in chiaro ed in pochi minuti trova due gol con Darmian e Dzeko. Nel finale espulso Nico Gonzalez e tris di Perisic. Finisce 1-3. Fiorentina-Inter, le pagelle Fiorentina (4-3-3): Dragowski 6; Benassi 5.5, Milenkovic 6, Nastasic 5.5, Biraghi 5.5; Bonaventura 6, ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 21 settembre 2021) Avvio strepitoso della, poi l’ha messo in mostra le qualità di una squadra veramente completa. Emozioni nell’anticipo serale della quinta giornata del campionato di Serie A, si gioca il turno infrasettimanale. Inizio di partita super della squadra di Italiano che va vicina al gol in almeno due occasioni, strepitoso il portiere Handanovic. Il gol è nell’aria e arriva al 23?: grandissima azione di Nico Gonzalez, non sbaglia Sottil. Nella ripresa la compagine di Simone Inzaghi mette le cose in chiaro ed in pochi minuti trova due gol con Darmian e Dzeko. Nel finale espulso Nico Gonzalez edi Perisic. Finisce 1-3., le(4-3-3): Dragowski 6; Benassi 5.5, Milenkovic 6, Nastasic 5.5, Biraghi 5.5; Bonaventura 6, ...

Advertising

Inter : ?? | CONVOCATI #FiorentinaInter, ecco i nerazzurri a disposizione di Simone Inzaghi ?? - Inter : ?? | GOL FIORENTINA Sottil porta in vantaggio i padroni di casa #FiorentinaInter 1?-0? - FBiasin : #FiorentinaInter, primo tempo: #Italiano è proprio bravo, la #Fiorentina merita il vantaggio, #Inter male, arbitro peggio. - imyuours : RT @Nerazzurri_Ale: FT: Fiorentina 1-3 INTER - TotalSp95354895 : Anche con l'arbitro contro non potevamo perdere contro una squadra di merda come la #Fiorentina Avanti così #inter.#FiorentinaInter -