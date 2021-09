Fino all'ultimo battito, la nuova serie di Rai 1 dal 23 settembre (Di martedì 21 settembre 2021) Da giovedì 23 settembre in prima serata su Rai 1, per sei settimane, andrà in onda Fino all'ultimo battito, il nuovo medical dramma coprodotto da Rai Fiction e Eliseo Multimedia e diretto da Cinzia TH Torrini. Nel cast Marco Bocci, nei panni di Diego Mancini, un giovane cardiochirurgo tra i più stimati d'Italia, Violante Placido, che interpreta Elena Ranieri, compagna del dottor Mancini e Bianca Guaccero, nelle vesti di Rosa Patruno, nuora del boss Cosimo Patruno (Fortunato Cellino). Loretta Goggi sarà Margherita Ranieri, la madre di Elena, mentre Gaja Masciale, attualmente al cinema con il film Ancora più bello, interpreterà Anna Monaco, la primogenita di Elena, avuta da una precedente relazione. Nella fiction anche i giovani attori pugliesi Michele Spadavecchia, Giovanni Cadone e Emanuela Minno. La fiction è stata ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 21 settembre 2021) Da giovedì 23in prima serata su Rai 1, per sei settimane, andrà in ondaall', il nuovo medical dramma coprodotto da Rai Fiction e Eliseo Multimedia e diretto da Cinzia TH Torrini. Nel cast Marco Bocci, nei panni di Diego Mancini, un giovane cardiochirurgo tra i più stimati d'Italia, Violante Placido, che interpreta Elena Ranieri, compagna del dottor Mancini e Bianca Guaccero, nelle vesti di Rosa Patruno, nuora del boss Cosimo Patruno (Fortunato Cellino). Loretta Goggi sarà Margherita Ranieri, la madre di Elena, mentre Gaja Masciale, attualmente al cinema con il film Ancora più bello, interpreterà Anna Monaco, la primogenita di Elena, avuta da una precedente relazione. Nella fiction anche i giovani attori pugliesi Michele Spadavecchia, Giovanni Cadone e Emanuela Minno. La fiction è stata ...

