Fino all’ultimo battito | curiosità e anticipazioni del 23 settembre

Torna la fiction di Rai Uno con il consueto appuntamento del giovedì sera con "Fino all'ultimo battito": ecco tutto quello che c'è da sapere Il 23 settembre ritorna la fiction nella prima serata di Rai Uno con "Fino all'ultimo battito" che segna un nuovo ruolo da protagonista per Marco Bocci che reciterà accanto a Bianca Guaccero, Violante Placido e Fortunato Cerlino. Marco Bocci vestirà i panni di Diego Mancini, uno stimato chirurgo, che a soli quarant'anni è diventato Professore ordinario di cardiochirurgia. Diego ha tutto dalla vita: una compagna, Elena (Violante Placido), che ama, una figlia acquisita, Anna (Gaja Masciale) ed un figlio naturale, Paolo (Giovanni Carone). Diego ed Elena sono in attesa del divorzio di lei per potersi sposare, e quando questo accade i ...

