Filippa Lagerback | 48 anni di bellezza scandinava votata alla naturalezza

(Di martedì 21 settembre 2021) Amante della vita en plein air e del lifestyle attivo e salutare, Filippa Lagerback arriva al suo 48esimo compleanno, il 21 settembre, più in forma che mai. L’appagamento sia dal punto di vista della carriera che degli affetti, sicuramente contribuisce a rendere il volto della modella e conduttrice tv così luminoso e fresco (guardatela su Instagram in versione #nomakeup per averne una prova). Ma, come tutte le bellissime, anche Filippa Lagerback ha i suoi piccoli segreti beauty. Eccone alcune.