FIFA 22: Ecco i kit delle squadre senza licenza – Juventus – Roma – Lazio – Atalanta (Di martedì 21 settembre 2021) In calce alla notizia i kit vi sveliamo i kit delle squadre della Serie A TIM che non avranno la licenza in FIFA 22 e nella popolare modalità FUT 22. I kit in questione sono generici poichè i club hanno stipulato un contratto in esclusiva con Konami costringendo EA Sports ad eliminare dal roster sia i logi che i kit ufficiali delle quattro squadre italiane. Le squadre senza licenza riceveranno la seguente denominazione: Piemonte Calcio ( Juventus ), Bergamo Calcio ( Atalanta ), Latium ( Lazio ) e Roma FC. Ricordiamo che prenotando la versione Ultimate Edition di FIFA 22 su sistema PlayStation 4 o Xbox One potrete ottenere la versione per la ...

