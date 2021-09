Ferrara | sospeso dal servizio il preside che ha paragonato il green pass ad Auschwitz Fiano Pd | “Battaglie che vale sempre la pena fare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 settembre 2021) Il ministero dell’Istruzione hadal– e sottoposto a procedimento discplinare – Stefano Gargioni, il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Perlasca diche nei giorni scorsi ha condiviso su Facebook un post – poi rimosso – in cui associava ilall’Olocausto, attraverso un fotomontaggio con la scritta ai cancelli dimodificata in “Ilrende liberi”. Lui stesso, nelle scorse settimane, aveva consentito l’accesso alle quattro scuole dell’istituto senza il controllo del, nonostante l’obbligo di legge: una scelta poi revocata dopo il richiamo da parte dell’Ufficio scolastico provinciale. E lo scorso anno, andando contro la normativa nazionale, aveva emanato una circolare in ...