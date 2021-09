Feltri e i femminicidi: “Bisogna accogliere le motivazioni degli assassini” (Di martedì 21 settembre 2021) Barbara Palombelli, dopo una tribolazione durata alcuni giorni, ha chiesto scusa per le sue parole sui femminicidi e sui comportamenti delle donne che, in taluni casi, potrebbero aver “esasperato” le reazioni (omicide e violente) da parte degli uomini. La conduttrice di Forum, nel corso di un suo intervento radiofonico, si è cosparsa il capo di cenere, sottolineando le sue responsabilità per non essere “riuscita a spiegarsi bene”. Insomma, dopo le polemiche il caso si è smontato. Nonostante il passo indietro, però, c’è chi come Vittorio Feltri decide di andare controcorrente, dando ragione alla “versione originale” pronunciata dalla giornalista in tv. Vittorio In un editoriale pubblicato su Libero quotidiano, l’ex giornalista sottolinea come in passato abbia avuto diverse frizioni con la conduttrice di Forum. Una polemica che ha ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Barbara Palombelli, dopo una tribolazione durata alcuni giorni, ha chiesto scusa per le sue parole suie sui comportamenti delle donne che, in taluni casi, potrebbero aver “esasperato” le reazioni (omicide e violente) da parteuomini. La conduttrice di Forum, nel corso di un suo intervento radiofonico, si è cosparsa il capo di cenere, sottolineando le sue responsabilità per non essere “riuscita a spiegarsi bene”. Insomma, dopo le polemiche il caso si è smontato. Nonostante il passo indietro, però, c’è chi come Vittoriodecide di andare controcorrente, dando ragione alla “versione originale” pronunciata dalla giornalista in tv. Vittorio In un editoriale pubblicato su Libero quotidiano, l’ex giornalista sottolinea come in passato abbia avuto diverse frizioni con la conduttrice di Forum. Una polemica che ha ...

_DAGOSPIA_ : VITTORIO FELTRI: QUANDO C'È UN LITIGIO, A PRESCINDERE DALLE CONSEGUENZE, SI È SEMPRE IN DUE A...… - davideravera : @annapaolaconcia No, non sono d’accordo. La violenza maschilista alla base dei femminicidi e lo sdegno verso l’info… - gianbaccive : Allucinante. Semplicemente allucinante. Ieri allo “Sportello” di Forum Barbara Palombelli, parlando della tragica o… -