Feltri difende Barbara Palombelli | “Sui femminicidi ha ragione”

"Ha ragione la Palombelli, altro che biasimarla: si è limitata a considerare che quando c'è un litigio, a prescindere dalle conseguenze, si è sempre in due a provocarlo e prima di emettere sentenze di condanna bisogna esaminare i motivi che hanno scatenato la furia omicida". In un editoriale pubblicato su Libero quotidiano, l'ex giornalista oggi candidato al comune di Milano tra le fila di FdI Vittorio Feltri torna sul caso Palombelli. Secondo l'ex giornalista, le parole di Barbara Palombelli sono state "intelligenti" e hanno messo in evidenza un qualcosa che non viene mai messo in risalto quando si racconta un fatto di cronaca nera come un femminicidio. Il fondatore di Libero, però, dice che questo concetto va di pari passo con la condanna necessaria per ogni atto di ...

