Fake news e social media, nasce in Italia l'Osservatorio europeo (Di martedì 21 settembre 2021) Lotta alle Fake news sulla Rete in generale e sui social media in particolare. Con questo scopo nasce un network di centri di monitoraggio in 8 paesi dell'Unione, fra cui l'Italia, voluto dalla Commissione europea. Si tratta dell'European Digital media Observatory. Tra i compiti di questa struttura quello di studiare l'impatto delle Fake news sulle nostre società per diffondere pratiche positive nell'uso dei media digitali. Gli hub europei sono finanziati, in questa fase di avvio, con 11 milioni di euro. Luiss e Rai contro le Fake news L'hub Italiano (IDMO – Italian Digital media Observatory) sarà realizzato con il coordinamento ...

