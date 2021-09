(Di martedì 21 settembre 2021) Sochi, 21 set. (Adnkronos) – L’estensione deldel pilota tedescocon il team americano di Formula 1, come ha detto oggi alla televisione RTL il capo del team Günter Steiner. “dovrebbe essere confermato presto. Aspettiamo ancora qualche giorno, speriamo che venga risolto tutto”, ha detto Steiner. Se possibile, il nuovodovrebbe essere firmato prima della gara di domenica, il Gran Premio di Russia, a Sochi. “Vogliamo confermare entrambi per allora”, ha spiegato Steiner, riferendosi al compagno di, il russo Nikita Masepin. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

F1: imminente il prolungamento del contratto di Mick Schumacher con la Haas

