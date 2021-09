Ex Milan, Balotelli da sogno: doppietta da subentrato e pareggio rocambolesco (Di martedì 21 settembre 2021) Mario Balotelli protagonista assoluto con l'Adana Demirspor. L'ex Milan segna una doppietta da subentrato e agguanta il Besiktas Leggi su pianetamilan (Di martedì 21 settembre 2021) Marioprotagonista assoluto con l'Adana Demirspor. L'exsegna unadae agguanta il Besiktas

Advertising

gilnar76 : Balotelli dà spettacolo in Turchia: cannonata da fuori sotto al sette – VIDEO #Acmilan #Milan #Seriea… - Milannews24_com : Gol clamoroso di Mario ???? - sportli26181512 : Balo ci ha preso gusto in Turchia! Due gol al Besiktas, Montella sorride (ma non vince) - ReoZioo : @gippu1 @lbertozzi Oggi ti stupisco: SAMPDORIA MILAN 17 aprile 2016 Gol di Bacca, assist di Bonaventura, tridente c… - Sergio37075361 : RT @_Milanisti1899_: #RossoneriInAzzurro Mario Barwuah Balotelli Stagioni al Milan: 3 Presenze in Nazionale: 36 Presenze in nazionale da r… -