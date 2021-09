Evergrande: crisi dell’azienda e rischi per l’economia mondiale (Di martedì 21 settembre 2021) Evergrande, importante azienda cinese del settore immobiliare e non solo, sta fallendo a causa dei debiti. Crollano le borse. Le ripercussioni che la crisi del colosso potrebbe avere sull’economia mondiale. Referendum cannabis ed eutanasia: le posizioni dei partiti Evergrande sta fallendo a causa dei debiti Evergrande è una delle più famose aziende al mondo ne comparto dello sviluppo immobiliare: nel corso del tempo, però, ha diversificato i suoi investimenti (a dir poco poderosi) tra calcio, auto elettriche, allevamento. È una delle società “simbolo” della crescita economica della Cina degli ultimi anni: tuttavia, il rallentamento del comparto immobiliare del Gigante Asiatico (dovuto soprattutto a nuove e più stringenti regolamenti imposti dal governo) ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 21 settembre 2021), importante azienda cinese del settore immobiliare e non solo, sta fallendo a causa dei debiti. Crollano le borse. Le ripercussioni che ladel colosso potrebbe avere sul. Referendum cannabis ed eutanasia: le posizioni dei partitista fallendo a causa dei debitiè una delle più famose aziende al mondo ne comparto dello sviluppo immobiliare: nel corso del tempo, però, ha diversificato i suoi investimenti (a dir poco poderosi) tra calcio, auto elettriche, allevamento. È una delle società “simbolo” della crescita economica della Cina degli ultimi anni: tuttavia, il rallentamento del comparto immobiliare del Gigante Asiatico (dovuto soprattutto a nuove e più stringenti regolamenti imposti dal governo) ...

Advertising

Internazionale : Il gruppo immobiliare cinese Evergrande è gravemente in rosso per circa trecento miliardi di dollari. Se non rimbor… - Vision_Forex : Nuova crisi made in China? Tutto sul caso EverGrande - MarcellaValbusa : RT @Internazionale: Il gruppo immobiliare cinese Evergrande è gravemente in rosso per circa trecento miliardi di dollari. Se non rimborserà… - firefear67 : RT @Internazionale: Il gruppo immobiliare cinese Evergrande è gravemente in rosso per circa trecento miliardi di dollari. Se non rimborserà… - ilnida : RT @Internazionale: Il gruppo immobiliare cinese Evergrande è gravemente in rosso per circa trecento miliardi di dollari. Se non rimborserà… -