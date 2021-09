ESI | CdA approva emissione di prestito obbligazionario da 2 milioni di euro

(Di martedì 21 settembre 2021) (Teleborsa) – Il CdA di ESI – società quotata su AIM Italia e attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator – ha deliberato l’strutturata sotto forma di cosiddetto “basket bond” di unnon convertibile, per un ammontare nominale di 2die una durata di 7 anni, ad un tasso annuo lordo del 2,95%. L’, viene sottolineato, rientra “nel contesto di una più ampia operazione di finanziamento”. Ilsarà sottoscritto da un veicolo di cartolarizzazione, che a sua volta si finanzierà mediante l’di titoli asset backed rivolti a principali investitori qualificati. Attraverso l’...

