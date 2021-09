Ennio Doris lascia Banca Mediolanum. Generali? «Sono per la mediazione»

(Di martedì 21 settembre 2021) Il fondatore dell'istituto ha spiegato così la sua scelta: «Il mio è un passaggio formale, ma ho in mente tanti progetti». In vista del cda del Leone di Trieste, «bisognerebbe trovare un equilibrio tra interessi dei soci e indipendenza dei manager»

si è dimesso dalla carica di presidente e di amministratore di Mediolanum. Lo ha annunciato la stessa società in un comunicato che porta la data del 21 settembre: "Si rende noto che il ...Il cda di Banca Mediolanum, riunitosi in data odierna, ha preso atto delle dimissioni dalla carica di presidente e amministratore rassegnate dal fondatore. "Superando la soglia degli 80 anni penso sia venuto il momento di ridurre almeno in parte il mio impegno quotidiano nella banca", sottolineain una nota . La sua sostituzione sarà ...Ennio Doris si è dimesso dalla carica di presidente e di amministratore di Mediolanum. Lo ha annunciato la stessa società in un comunicato che porta la data del 21 settembre: "Si rende noto che il Con ...Va ricordato che Banca Mediolanum ha in portafoglio il 3,3% circa di Mediobanca 3' di lettura. Ennio Doris si dimette dalla presidenza di Banca Mediolanum. Doris, 81 anni, ha lasciato da tempo la guid ...