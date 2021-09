Elodie sulla copertina di Vanity Fair: progetto e trasparenze da urlo (Di martedì 21 settembre 2021) Elodie sarà sulla copertina di Vanity Fair. Per la prima volta una copertina sarà anche un’opera d’arte digitale. progetto e trasparenze da urlo! Elodie è un’artista ormai molto affermata nel… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 21 settembre 2021)saràdi. Per la prima volta unasarà anche un’opera d’arte digitale.daè un’artista ormai molto affermata nel… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

Manu61318556 : @fedeedoscana che bello per elodie leggere commenti più per la sua bellezza che per la sua musica..PER UNA CANTANTA… - lostjnpieces : onestamente io avevo la partita sul telefono e rai uno sulla tv ma mi ha interessata di gran lunga di più la partit… - hivelessons : Remember when ci preoccupavamo per il silenzio di Elodie sulla m*rte della Carrà e poi ieri ha fatto quello che ha… - FreddieTee : @cheTVfa D'accordo sulla gestione dei tempi. Io non so chi ha deciso che la parte del Volo dovesse essere così lung… - peppe_zk : RT @ziomuro: Il look di Elodie chiaramente creato per farci twittare sulla Dua Lipa italiana. E infatti eccoci qua #DaGrande -