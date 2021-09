Elmas, ll Corriere dello Sport esalta il cambio di atteggiamento del macedone (Di martedì 21 settembre 2021) È la terza stagione con la maglia azzurra per Eljif Elmas. L’avventura napoletana, per il macedone è stata abbastanza anonima. Infatti per due anni consecutivi, è stato schierato (e con poco minutaggio) in qualsiasi zona del centrocampo, e senza avere una continuità di gioco e di posizione. Per questo motivo, l’ex-Fenerbache è stato definito come L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 21 settembre 2021) È la terza stagione con la maglia azzurra per Eljif. L’avventura napoletana, per ilè stata abbastanza anonima. Infatti per due anni consecutivi, è stato schierato (e con poco minutaggio) in qualsiasi zona del centrocampo, e senza avere una continuità di gioco e di posizione. Per questo motivo, l’ex-Fenerbache è stato definito come L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Elmas Corriere Testa, gambe e mentalità: la rivoluzione di Spalletti in 5 punti ... è già adesso un mix perfetto, con Osimhen a confermare i prodigi di quattro giorni fa in casa del Leicester, Insigne a dipingere, Koulibaly a giganteggiare ed Elmas - sarà una debolezza personale - ...

Ultimi dubbi di formazione per Luciano Spalletti Il Corriere dello Sport riporta in merito ai dubbi di formazione di mister Spalletti per Udinese - ... Lozano e Politano si contendono la corsia di destra ed Elmas o Ounas , con il macedone ...

CORRIERE - Udinese-Napoli, dubbio in difesa per Spalletti. Elmas titolare AreaNapoli.it Elmas, ll Corriere dello Sport esalta il cambio di atteggiamento del macedone È la terza stagione con la maglia azzurra per Eljif Elmas. L'avventura napoletana, per il macedone è stata abbastanza anonima. Infatti per due anni ...

Fantacalcio, chi schierare: consigli, formazioni e indisponibili della 5ª giornata Bologna-Genoa inaugura il turno infrasettimanale di Serie A: leggi le ultime news partita per partita e scegli i tuoi migliori undici ...

