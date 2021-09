El Salvador, dopo l’adozione del bitcoin aumenta il dissenso verso il presidente ‘millennial’ Bukele (Di martedì 21 settembre 2021) Il 15 settembre El Salvador ha celebrato i 200 anni di indipendenza dal Regno di Spagna con grandi manifestazioni di piazza contro la gestione del presidente “millennial” Nayib Bukele. Forti proteste hanno acceso le vie della capitale San Salvador, nel giorno del bicentenario dalla creazione della Repubblica Federale del Centro America nel 1821, in risposta alla legge che ha convertito il bitcoin nella seconda moneta ufficiale del Salvador, affiancando il dollaro statunitense. Questa iniziativa economica obbliga i commercianti ad accettare il pagamento in criptomoneta per beni e servizi creando una situazione diffusa di disagio e incertezza. Alla “questione bitcoin” si aggiungono anche, come elementi di forte dissenso cittadino, la decisione della Sala ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Il 15 settembre Elha celebrato i 200 anni di indipendenza dal Regno di Spagna con grandi manifestazioni di piazza contro la gestione del“millennial” Nayib. Forti proteste hanno acceso le vie della capitale San, nel giorno del bicentenario dalla creazione della Repubblica Federale del Centro America nel 1821, in risposta alla legge che ha convertito ilnella seconda moneta ufficiale del, affiancando il dollaro statunitense. Questa iniziativa economica obbliga i commercianti ad accettare il pagamento in criptomoneta per beni e servizi creando una situazione diffusa di disagio e incertezza. Alla “questione” si aggiungono anche, come elementi di fortecittadino, la decisione della Sala ...

Advertising

ilfattoblog : El Salvador, dopo l’adozione del bitcoin aumenta il dissenso verso il presidente ‘millennial’ Bukele - livecryptoo : Bitcoin, il candidato presidente del Paraguay la adotterà come valuta ufficiale se vince Dopo El Salvador, anche il… - NikoKrz : RT @R_Garavaglia: L'effetto Domino continua. Dopo El Salvador e Cuba, ora è la volta dell'Ucraina. Prosegue, sebbene con non poche piccole… - R_Garavaglia : L'effetto Domino continua. Dopo El Salvador e Cuba, ora è la volta dell'Ucraina. Prosegue, sebbene con non poche pi… - R_Garavaglia : Dopo El Salvador, anche Cuba riconosce le #criptovalute come mezzo di pagamento legale. -