Eitan | sale l’attesa per l’udienza Gli zii paterni lo vogliono riportare in Italia | “Confidiamo nei giudici”

(Di martedì 21 settembre 2021) C’è attesa per l‘udienza che si terrà a Tel Aviv per decidere le sorti diBiran, unico sopravvissuto alla strage del Mottarone e al centro di una contesa internazionale fra due famiglie. La vicenda diè ormai nota, insieme ai genitori, al fratellino piccolo e ai bisnonni materni si trovava sulla funivia Stresa-Mottarone quando la cabina è precipitata. Nello schiantoera rimasto gravemente ferito ma era sopravvissuto. Lo scorso agosto il Tribunale di Pavia lo aveva affidato legalmente alla zia paterna, Aya Biran, imponendo la restituzione del passaporto del bimbo alla famiglia materna (che non aveva accettato la decisione del giudice). Due settimane fa, il nonno di, Shmuel Peleg, si era presentato dal nipote per una visita autorizzata, dopo aver detto che sarebbero andati a comprare dei ...

... Aya Biran , a cuiè stato affidato, ha già raggiunto Israele dichiarando ai giornalisti di aver viaggiato con un unico obiettivo: quello di riportarein Italia. A complicare ancor di più ...... mentre il Verona conquista i primi punti della stagione ea 3. Mourinho 'abbiamo perso una ... Read More Worldrapito, zia paterna arrivata in Israele. Prima udienza anticipata a giovedì 19 ...C’è attesa per l‘udienza che si terrà a Tel Aviv per decidere le sorti di Eitan Biran, unico sopravvissuto alla strage del Mottarone e al centro di una contesa internazionale fra due famiglie. La vice ...Nell’inchiesta per sequestro di persona aperta dalla procura di Pavia per fare luce sul trasferimento di Eitan in Israele spunta un terzo indagato. É un uomo di 50 anni e residenza israeliana. Secondo ...