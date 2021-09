EFL Cup: nessun problema per City e Liverpool, vince anche il Leeds (Di martedì 21 settembre 2021) Quattro gol di Forss, due di Wissa e un autogol di Diarra firmano il 7-0 del Brentford contro l’Oldham, sfida valida per il primo turno della EFL Cup 2021/2022. vince anche il Burnley, che contro il Rochdale si impone 4-1 con quattro reti di Rodriguez dopo quella di Beesley che ha aperto il match al 47?. nessun problema per il Manchester City nella sfida dell’Etihad Stadium con il Wycombe; la squadra di Guardiola reagisce subito al gol di Hanlan al 22?, e al 29? pareggia i conti con De Bruyne chiudendo sul 6-1 con la doppietta di Mahrez e le reti di Foden, Torres e Palmer. Doppietta di Minamino e gol di Origi nello 0-3 del Liverpool in casa del Nowich, mentre a Preston i padroni di casa si impongono 4-1 contro il Cheltenham grazie alle reti di Hughes, Rafferty, Maguire ... Leggi su sportface (Di martedì 21 settembre 2021) Quattro gol di Forss, due di Wissa e un autogol di Diarra firmano il 7-0 del Brentford contro l’Oldham, sfida valida per il primo turno della EFL Cup 2021/2022.il Burnley, che contro il Rochdale si impone 4-1 con quattro reti di Rodriguez dopo quella di Beesley che ha aperto il match al 47?.per il Msternella sfida dell’Etihad Stadium con il Wycombe; la squadra di Guardiola reagisce subito al gol di Hanlan al 22?, e al 29? pareggia i conti con De Bruyne chiudendo sul 6-1 con la doppietta di Mahrez e le reti di Foden, Torres e Palmer. Doppietta di Minamino e gol di Origi nello 0-3 delin casa del Nowich, mentre a Preston i padroni di casa si impongono 4-1 contro il Cheltenham grazie alle reti di Hughes, Rafferty, Maguire ...

Anteprima: Chelsea vs. Aston Villa - predizione, notizie Sports Mole anticipa lo scontro della EFL Cup di mercoledì tra Chelsea e Aston Villa, inclusi pronostici, notizie sulla squadra e possibili formazioni. Dopo un inizio imbattibile della stagione di Pre ...

