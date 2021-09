“É sempre mezzogiorno” | pappa al pomodoro di Federico Fusca

(Di martedì 21 settembre 2021) Nuovo arrivo nelle cucine di Rai1: il cuoco toscano. Una presenza che va a colmare un vuoto nel cast del, manchevole di un rappresentante toscano. Da oggi, finalmente, saràa raccontare la sua regione, attraverso i piatti più rappresentativi e non solo. Si comincia con la miticaal. Ingredienti 450 g pelati, 1 cipolla rossa, 2 rametti di timo, 2 ciuffi di basilico, 5 fette di pane toscano raffermo, brodo vegetale, sale e pepe, olio evo Procedimento Prepariamo il brodo vegetale, con sedano, carota, cipolla ed un, per dare colore. In un tegame, facciamo soffriggere la cipolla affettata con un filo d’olio. Quando la cipolla è appassita, uniamo i pelati schiacciati (o dei pomodori freschi, pelati, se li ...

