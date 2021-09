È finalmente arrivato il momento dei liberali tedeschi?

Leggi su linkiesta

(Di martedì 21 settembre 2021) In Germania, il Partito Liberale Democratico (FDP) è tradizionalmente il partito più favorevole all’economia di mercato. Si fanno chiamare “I”, anche se è importante ricordare che “liberale” ha qui un significato molto diverso rispetto agli Stati Uniti, dove il termine è spesso associato a politiche di sinistra. Non fate quindi errori, la FDP non è un partito di sinistra. Essere liberale, in Germania, significa schierarsi a favore del mercato e dei diritti civili. Attualmente, l’FDP è all’opposizione. Ma con le elezioni per il Bundestag (il Parlamento federale tedesco) che si terranno il 26 settembre, l’FDP potrebbe presto giocare un ruolo importante nella formazione del nuovo governo. L’FDP, sotto la guida del suo leader Christian Lindner, viene dato nei sondaggi più in alto che mai, e un risultato a due cifre sembra certo. Il partito è attualmente ...