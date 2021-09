E adesso i Ferragnez diventano pure una serie tv! Da dicembre su Amazon Prime (Di martedì 21 settembre 2021) Strizzando l'occhio ai fenomeni made in Usa, Amazon Prime ha annunciato il lancio del nuovo show non - fiction, "The Ferragnez " La serie", che avrà come protagonista la coppia di influencer più ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 21 settembre 2021) Strizzando l'occhio ai fenomeni made in Usa,ha annunciato il lancio del nuovo show non - fiction, "The" La", che avrà come protagonista la coppia di influencer più ...

Advertising

_the_ferragnez : Ma dai questa di Aldo adesso è solo tutta scenataa...come fa a mancargli una persona che non vede da solamente 7 gi… - consultingcrm : RT @oscarwildeness: Adesso spillo: la gente che si sta indignando per la serie sui Ferragnez sarà proprio quella che la guarderà proprio al… - oscarwildeness : Adesso spillo: la gente che si sta indignando per la serie sui Ferragnez sarà proprio quella che la guarderà propri… - michiamanoansia : I FERRAGNEZ HANNO FINALMENTE ANNUNCIATO UNA SERIE SU DI LORO VIVO SOLO PER QUESTO ADESSO #TheFerragnezLaSerie - _imsamira_ : Adesso tutti che aspettano la serie dei ferragnez io aspetto solamente il rinnovo di Dybala -