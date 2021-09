Dzeko sul cambio: “Chiederò al mister se ha bevuto qualcosa” (Di martedì 21 settembre 2021) Dopo la grande prova disputata contro la Fiorentina Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di DAZN. Secondo quanto scritto da SpazioInter, l’attaccante dell’Inter avrebbe scherzato, con mister Simone Inzaghi, sulla sua sostituzione: “Per me tutto i gol sono importanti. So che dovevo uscire magari dopo chiedo al mister se ha bevuto qualcosa” Inoltre, avrebbe commentato la partita appena giocata dalla sua squadra, dove lui è stato uno dei protagonisti della rimonta: “Questa vittoria oggi è da grande squadra perché noi siamo una grande squadra. Primo tempo abbiamo sofferto tanto, onore anche alla Fiorentina che ha fatto grande primo tempo.Nel secondo tempo abbiamo fatto quei due gol veloci e hanno cambiato la partita. Lautaro giocatore fortissimo, sono contento di stare qui insieme a tutti questi ... Leggi su rompipallone (Di martedì 21 settembre 2021) Dopo la grande prova disputata contro la Fiorentina Edinha parlato ai microfoni di DAZN. Secondo quanto scritto da SpazioInter, l’attaccante dell’Inter avrebbe scherzato, conSimone Inzaghi, sulla sua sostituzione: “Per me tutto i gol sono importanti. So che dovevo uscire magari dopo chiedo alse ha” Inoltre, avrebbe commentato la partita appena giocata dalla sua squadra, dove lui è stato uno dei protagonisti della rimonta: “Questa vittoria oggi è da grande squadra perché noi siamo una grande squadra. Primo tempo abbiamo sofferto tanto, onore anche alla Fiorentina che ha fatto grande primo tempo.Nel secondo tempo abbiamo fatto quei due gol veloci e hanno cambiato la partita. Lautaro giocatore fortissimo, sono contento di stare qui insieme a tutti questi ...

