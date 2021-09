Dzeko: “Onore alla Fiorentina. Vittoria sofferta, non era facile. Dovevo uscire? Lo so” (Di martedì 21 settembre 2021) Edin Dzeko, attaccante dell’Inter, ha parlato dopo la Vittoria dei nerazzurri sulla Fiorentina. Queste le sue parole: “Per me tutti i gol sono importanti. Sicuramente quando arriva come oggi è ancora meglio per la squadra, ma per me ogni gol è gol. Sì, lo so, infatti lo chiedo al mister dopo se magari ha bevuto qualcosa prima”. Sulla parita: “La Vittoria di oggi è una Vittoria da grande squadra. Il primo tempo abbiamo sofferto tantissimo e meno male che siamo rimasti solo sull’1-0, ma Onore anche alla Fiorentina che ha fatto un gran primo tempo. Poi nel secondo tempo loro sono calati, noi siamo stati più concreti e abbiamo fatto quei due gol”. Sul rapporto con Lautaro: “Non c’è uno che gioca davanti o dietro, i giocatori forti possono sempre giocare ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 21 settembre 2021) Edin, attaccante dell’Inter, ha parlato dopo ladei nerazzurri sulla. Queste le sue parole: “Per me tutti i gol sono importanti. Sicuramente quando arriva come oggi è ancora meglio per la squadra, ma per me ogni gol è gol. Sì, lo so, infatti lo chiedo al mister dopo se magari ha bevuto qualcosa prima”. Sulla parita: “Ladi oggi è unada grande squadra. Il primo tempo abbiamo sofferto tantissimo e meno male che siamo rimasti solo sull’1-0, maancheche ha fatto un gran primo tempo. Poi nel secondo tempo loro sono calati, noi siamo stati più concreti e abbiamo fatto quei due gol”. Sul rapporto con Lautaro: “Non c’è uno che gioca davanti o dietro, i giocatori forti possono sempre giocare ...

